أحلام توجه رسالة لزوجها بعد دخوله المستشفى: "حبيبي وصديقي وأخوي"

وجهت المطربة الإماراتية أحلام رسالة إلى زوجها بعد دخوله المستشفى لتلقي العلاج، نظرًا لمروره بأزمة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وكتبت أحلام في تغريدة عبر حسابها الخاص بـ"تويتر": "يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي ألف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب، ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني أني بعيده عنك وما أقدر اجي عندك وأشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك أبوي وحبيبي وصديقي وأخوي وقطعة من قلبي".

يذكر أن في مطلع الشهر الجاري كانت أعلنت المطربة الإماراتية تلقيها أول جرعة من لقاح كورنا ضمن الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة الإماراتية، لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر ⁧‫ كورونا‬⁩ وكلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة الشيخ محمد بن زايد ⁧‫لا تشلون هم‬⁩".

وأعلنت "أحلام" تلقيها أول جرعة من لقاح كورنا ضمن الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة الإماراتية، لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر ⁧‫ كورونا‬⁩ وكلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة الشيخ محمد بن زايد ⁧‫لا تشلون هم‬⁩".

وأحيت أحلام مؤخرًا اليوم الوطني للسعودية الـ 90 وفوجئت يوم الحفل بقرار إلغاء حضور الجمهور، وتأثرت بذلك وبكت في بداية حفلها على المسرح، قائلة "الفنان حتى لو صوته حلو إلا أن جمهوره هو تاج راسه.. أقول لجمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله يا ربي تزول الغمة ونجتمع من جديد".

وأعلنت أحلام في وقت سابق عن اشتياقها لمقابلة الجمهور بعد فترة غياب، وأعلنت عن إحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية.

وتستعد الفنانة الإماراتية لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذي تعود به بعد غياب طويل، والعمل الذي سيكون من إنتاجها الشخصي، والألبوم سيتضمن 20 أغنية تتعاون فيها مع كبار شعراء وملحني الوطن العربي وبالتحديد بالخليج، كما تعود أحلام من جديد للأغنية المصرية خلال الألبوم الجديد.