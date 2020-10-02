المطربة أحلام تعلن تلقيها أول جرعة من لقاح كورونا

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام عبر "تويتر" تلقيها أول جرعة من لقاح كورنا ضمن الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة الإماراتية، لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

وكتبت أحلام: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر ⁧‫ كورونا‬⁩ وكلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة الشيخ محمد بن زايد ⁧‫لا تشلون هم‬⁩".

ايمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيده وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحه ضد فايروس العصر #كورونا وكلي امل وثقه بالله متمثله بمقوله سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد #لا_تشلون_هم pic.twitter.com/EmOc75xcXi — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 2, 2020

وأحيت أحلام مؤخرا اليوم الوطني للسعودية الـ 90 وفوجئت يوم الحفل بقرار إلغاء حضور الجمهور، وتأثرت بذلك وبكت في بداية حفلها على المسرح، قائلة "الفنان حتى لو صوته حلو إلا أن جمهوره هو تاج راسه.. أقول لجمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله يا ربي تزول الغمة ونجتمع من جديد".

وأعلنت أحلام في وقت سابق عن اشتياقها لمقابلة الجمهور بعد فترة غياب، وأعلنت عن إحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية.

وتستعد الفنانة الإماراتية الكبيرة لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذي تعود به بعد غياب طويل، والعمل الذي سيكون من إنتاجها الشخصي، والألبوم سيتضمن 20 أغنية تتعاون فيها مع كبار شعراء وملحني الوطن العربي وبالتحديد بالخليج، كما تعود أحلام من جديد للأغنية المصرية خلال الألبوم الجديد.