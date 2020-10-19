هيئة المطارات الإسرائيلية: هبوط أول رحلة ركاب إماراتية في تل أبيب

هبطت أول رحلة ركاب إماراتية، الاثنين، في مطار بن جوريون، بالقرب من تل أبيب، بعد أكثر من شهر على توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

وقالت متحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية، إن رحلة الاتحاد للطيران رقم "إي واي 9607" القادمة من أبو ظبي، هبطت في مطار بن جوريون، في ساعة مبكرة من الصباح، وعلى متنها أفراد الطاقم فقط.

وبحسب المتحدثة، أقلت الطائرة متخصصين إسرائيليين في مجال السياحة، في رحلة إلى الإمارات تستمر ليومين، ومن تنظيم مجموعة (مامان) للخدمات اللوجستية.

وقالت مجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية، إنها صنعت "التاريخ"، مضيفة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أصبحت الاتحاد أول شركة طيران خليجية تشغل رحلة ركاب إلى إسرائيل.. هذه ليست سوى البداية".

وكانت كل من الإمارات وإسرائيل وقعتا في منتصف سبتمبر الماضي، معاهدة السلام رسميا، في البيت الأبيض.

وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأسبوع الماضي، على الاتفاقية مع الإمارات.

وقال مسؤول في وزارة النقل الإسرائيلية، في وقت سابق، إنه من المقرر أن توقع الإمارات وإسرائيل اتفاقا يقضي بتسيير 28 رحلة تجارية أسبوعية بين البلدين.