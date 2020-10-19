مصانع السيارت تنتج بدلات خارجية للتخفيف عن عمالها من كبار السن

تأخذ التكنولوجيا القابلة للارتداء، معنى مختلفًا في عالم السيارات، مع تقدم الموظفين في العمر، وتجنب الشباب فكرة العمل في خط إنتاج مصنع، ما جعل شركات السيارات تبحث عن طرق لتخفيف العبء على موظفيها داخل خطوط الإنتاج.

وتقوم شركات من بينها شركة (هيونداي موتور، وفورد موتور، وجنرال موتورز) باستكشاف الهياكل الخارجية عالية التقنية والتي تم تطويرها في البداية لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا القدرة على المشي أو الوقوف بمفردهم، وتخفف من التعب وتساعد على منع الإصابة.

وتعمل شركة "ULS Robotics"، والتي مقرها شنغهاي، على توفير الهياكل الخارجية لموظفي خطوط الإنتاج لشركات صناعة السيارات والمطارات؛ وتقوم بتطوير 3 هياكل خارجية يمكن للعمال ارتداؤها لحمل المعدات الثقيلة ورفعها، أحدها للجزء العلوي من الجسم، والآخر يدور حول الخصر، والثالث يركز على الأطراف السفلية؛ ويزن أول اثنين حوالي سبعة كيلوغرامات لكل منهما ويسمح لمرتديه برفع 20 كيلوغراماً إضافية، ويتم تشغيلها بواسطة بطارية ليثيوم تدوم من ست إلى ثماني ساعات.

وحسب ما ذكره تقرير بلومبرج: أكد "شو زينهوا" مؤسس الشركة (أن جميع أنواع الشركات لديها "تركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات وحماية العمال" وهي تبذل جهدًا لتجنب الإصابات المتعلقة بمكان العمل).

وأشار خلال حديثه إلى "أن الهياكل الخارجية مفيدة للغاية على طول خطوط التجميع العامة، والتي لا تزال تعتمد إلى حد ما على العمل اليدوي، تمامًا كما ساعدت الدراجات البخارية والدراجات المشتركة في حل مشكلة "الميل الأخير" لتسليم البضائع والركاب في التجارة الإلكترونية، كذلك يمكن للهياكل الخارجية أن تساعد في حل مشكلة "آخر شخص على خط الإنتاج".

وتختبر جنرال موتورز بعض منتجات الشركة المصنعة للهياكل الخارجية، ومن بين العملاء الآخرين شركة خطوط جنوب الصين الجوية، ومطار شنغهاي بودونغ الدولي، ومطار بكين داشينغ الدولي الجديد.

https://youtu.be/hYAXKGFUvCI

وتمتلك"هيونداي" في كوريا الجنوبية هيكلًا خارجيًا لمساعدة الموظفين على أداء المهام العامة، وآخر يتحول إلى كرسي حتى يتمكن العمال من إكمال المهام دون الانحناء.

هيونداي ستشارك التجربة وتصنع هياكل خارجية بأحد مصانعها في "ألاباما"

ومن جانبه قال هيون دونج جين، رئيس مختبر الروبوتات التابع لشركة هيونداي: "السكان يتقدمون في السن والعاملون في المصانع هم أيضًا أكبر سناً، مما يعني أن التكاليف المتعلقة بالحوادث الصناعية آخذة في الارتفاع، وأصبحت الأجهزة القابلة للارتداء مهمة في خفض هذه التكاليف"

وستقوم هيونداي بتجربة الهياكل الخارجية التي تصنعها وحدة Hyundai Rotem Co في كوريا وتخطط لشحنها إلى أحد مصانعها في ألاباما، في وقت لاحق من هذا العام، قبل طرحها عالميًا.