بالأسماء.. جهات وهيئات قررت صرف منحة المولد النبوي للعاملين

كشفت مصادر حكومية، أنّ أكثر من 50 هيئة وجهة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قررت صرف منحة المولد النبوي الشريف، بداية من الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ هذه الجهات ستصرف منحة من الموازنة المخصصة لها، بحد أدنى 300 جنيه، وبحد أقصى 1000 جنيه، مع مرتبات شهر أكتوبر 2020 المقرر صرفها الأحد المقبل في بعض الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

السكك الحديدية والمترو والشركة القابضة للكهرباء والبترول.. منحتها الأكبر

"الوطن" تنشر الجهات والهيئات والقطاعات التابعة لها، التي ستقوم بصرف منحة المولد النبوي الشريف ومن بينها:

السكك الحديدية، النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، التأمين الصحي، شركات المياه والشرب والصرف الصحي، الجامعات الاهلية الحكومية، والمترو الهيئات التابعة له، الشركة القابضة لتوليد الكهرباء والطاقة، والجهات التابعة لها، الشركة القابضة للغزل والنسيج، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

شركة مصر القابضة للتأمين، الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، أبو زعبل للصناعات المتخصصة، أبو زعبل للصناعات الهندسية، أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، أبو قير للصناعات الهندسية، أبوك، أسيوط لتكرير البترول، أنابيب البترول (شركة)، إدفينا للأغذية المحفوظة، إيجل كابيتال للاستثمارات المالية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية للبترول، الاتحاد العربي للنقل البري، البتروكيماويات المصرية، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، الوطنية للأسمنت ببني سويف، الوطنية للإنتاج الحيواني، الوطنية للبطاريات، الوطنية للتبريدات والتوريدات، الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، الوطنية للزراعات المحمية، الوطنية للصناعات الغذائية.

الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، بتروجاس، بنك الاستثمار القومي، بنك التعمير والإسكان، بنك القاهرة، بنك مصر، بنها للصناعات الإلكترونية، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بيوت الأزياء الراقية، ترسانة الإسكندرية، تريمف للنقل البحري، جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، حلوان للآلات والمعدات.