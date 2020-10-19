خطة المحليات للتعامل مع التقلبات الجوية

بدأت وزارة التنمية المحلية، استعدادها بالتنسيق مع المحافظات، للتعامل مع التقلبات الجوية، وفق التحذيرات التي أطلقتها الأرصاد الجوية.

رصدت "الوطن"، خطة استعداد التنمية المحلية مع المحافظات، لمواجهة الأمطار، وأى تقلبات تتعرض لها المحافظات خلال الفترة المقبلة، وهى تتمثل فى التالي:

- رفع درجة الاستعداد واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات من أمطار وخلافه.

- التنسيق مع الأرصاد الجوية ووزارة الري للتعامل مع أى طوارئ.

- التأكد على جاهزية المعدات وتمركزها في أماكن تجمعات مياه الأمطار.

- العمل على تطهير بالوعات الصرف ومخرات السيل.

- توزيع سيارات الشفط فى مطالع ومنازل الكبار والانفاق والمحاور.

- طوارئ فى القطاعات الخدمية للتعامل مع الأزمة.

- عمل غرفة العمليات بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات للتعامل مع الأمطار.

- إعداد دليل إتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة.

-التنسيق مع الجهات المعنية من الصرف الصحى ومياه الشرب ومديريات الرى للتعامل مع الأزمة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنّه اعتبارا من غدا حتى 25 أكتوبر الحالي، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ متوقع سقوط أمطار متوسطة على "السلوم، سيوة، مطروح، والضبعة"، تكون خفيفة على الإسكندرية غدا.

وأضافت الهيئة أنّه من المتوقع يوم الأربعاء 21 أكتوبر، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية "السلوم، سيوة، مطروح، الضبعة، والإسكندرية"، ومناطق من الوجه البحري "البحيرة، كفر الشيخ" تمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

أما عن محافظات القاهرة الكبرى، وهي "القاهرة، الجيزة، والقليوبية"، أكدت الهيئة أنّه من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى بعد غد الأربعاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة، واعتبارا من يوم الخميس 22 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّه متوقع بداية من يوم الخميس 22 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية "السلوم، مطروح، سيوة، الضبعة، الإسكندرية، رشيد، ودمياط"، ومناطق من الوجه البحري "البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، المنوفية، والشرقية"، ومدن القناة "بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس"، والسواحل الشرقية للبلاد.

وأوضحت أنّ الأمطار قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد "الفيوم، بني سويف، والمنيا" مشيرة إلى انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، اعتبارا من الخميس، على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.