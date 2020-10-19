التنمية المحلية تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية.. تقدر بـ24 مليار جنيه

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ فرق المتابعة الميدانية بالوزارة، تتابع حاليا المشروعات المنفذه في الربع الأول من الخطة الاستثمارية بالمحافظات، والتي تجاوزت 24 مليار جنيه، وذلك في ضوء المتابعة الدقيقة والفعالة للمشروعات التنموية بالمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

فرق المتابعة لرصد المشكلات ومعدلات التنفيذ

وأوضح شعراوي أنّ فرق المتابعة ترصد ملاحظاتها بشأن معدلات ونسب التنفيذ في الوحدات المحلية بكل محافظة، وترصد أي مشكلات تعوق التنفيذ لسرعة حلها مع الجهات المعنية.

ولفت إلى أنّ خطة التنمية في العام المالي الحالي، تهدف لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، من خلال مبادرة حياة كريمة والبرنامج القومي لتطوير القرى المصرية.

4 مليارات جنيه للمشروعات التنموية

وأكد وزير التنمية المحلية، أنّ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، تتضمن أكثر من 4 مليارات جنيه للمشروعات التي تنفذها الوزارة، لاستكمال المشروعات التنموية بالمحافظات، واستكمال البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وتنمية وتطوير القرى المصرية، وبرنامج حياة كريمة، وإعداد المخططات العمرانية للمدن والقرى بالمحافظات، وتوقيع نقاط الحيز العمرانى ودعم الاحتياجات التنموية العاجلة بالمحافظات.

170 مليون جنيه لهيئتي النظافة و425 مليون جنيه للنقل العام

وقال شعراوي، إنّ خطة التنمية المحلية تضمنت أكثر من 19 مليار جنيه للمشروعات المنفذة من خلال دواوين عموم المحافظات، وأكثر من 170 مليون جنيه لهيئتي نظافة تجميل القاهرة والجيزة، و425 مليون جنيه لتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ الخطة الاستثمارية للوزارة، ركزت على تنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة لها، وتوفير فرص العيش اللائق، ودفع جهود التنمية في الأقاليم الاقتصادية، بما يتوافق مع مقومات وخصائص كل إقليم.

7.2 مليار جنيه لأقاليم الصعيد

وأكد شعراوي، أنّه جرى تخصيص 7,2 مليار جنيه للخطة الاستثمارية لأقاليم محافظات الصعيد للمشروعات المنفذة بها، وتخصيص 4,3 مليار جنيه لإقليم محافظات القاهرة الكبرى، و2,5 مليار جنيه لمحافظات إقليم الإسكندرية، و2,3 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا، و2,2 مليار جنيه لمحافظات إقليم القناة، و587 مليون جنيه لإقليم سيناء.

وأضاف الوزير، أنّ اعتمادات خطة التنمية المحلية تركز على دعم الطرق الداخلية، وجرى تخصيص 5,5 مليار جنيه لهذا القطاع، وتخصيص 5 مليارات جنيه لاستكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة.

ولفت إلى أنّ الخطة تشمل أيضا تخصيص 4,5 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، و4,5 مليار جنيه لدعم المشروعات التنموية بالمحافظات، إضافة إلى مشروعات تدعيم ورفع كفاءة منظومة الدفاع المدني والحريق والأمن والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.