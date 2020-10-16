التنمية المحلية توجه المحافظات باستمرار حملات غلق السناتر

أكدت وزارة التنمية المحلية، قبل ساعات من بدء العام الدراسي، على المحافظين ومديريات التعليم بالمحافظات، ضرورة اتباع عدة إجراءات من أجل عام دراسي جيد، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب.

رصدت "الوطن"، توجيهات وزارة التنمية المحلية للمحافظين بشأن العام الدراسي، وهى كالتالي:

- استمرار حملات غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية "السناتر".

- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس

- إنهاء أعمال التشطيب والإستلام للمدارس التى ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسى الحالى والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية.

- على رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات.

- توجيه المحافظات بإقامة معارض الزي المدرسي والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة للتخفيف على الأسر.

-ضرورة توفير المناخ الصحى الملائم للطلاب والمتابعة المستمرة للنظافة العامة للمدارس.

- اتخاذ كل الاجراءات الوقائية لحماية الطلاب من الاصابة بالأمراض.

- متابعة الحالة الصحية للطلاب للوقاية من فيروس كورونا.

- ضرورة تواجد الزائرة الصحية فى كل مدرسة بشكل دوري.

- تنشيط فعاليات التوعية الصحية من خلال الإذاعة المدرسية والندوات والمناظرات ومعسكرات النظافة واللوحات الارشادية بالمدارس.

- منع أى باعة جائلين بمحيط المدارس.

- إزالة الملصقات والتشوهات على أسوار المدارس وطلائها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس.

- التأكد من صيانة الفصول وسلامة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة.

- التأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها.

- تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة التلاميذ.

- توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد.

فى سياق متصل، أكد اللواء خالد عبد العال،محافظ القاهرة، على ضرورة الاستعداد ومراعاة التنسيق بين وزارتى الصحة والتعليم وتهيئة الجو المطمئن لأولياء الأمور واتباع الإجراءات الاحترازية من تعقيم ونظافة الفصول وتنظيف محيط المدارس وعدم وقوف الباعة الجائلين، وتعقيم دورات المياه باستخدام المطهرات.

وشدد على تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة وارتداء الطلاب للكمامة أو واقى الوجه للأطفال أقل من 12عاما، علاوة على وجود مشرفين لاستقبال الطلاب والحرص على عدم تزاحم الطلبة في الدخول للمدرسة والخروج منها، والاهتمام بالمناطق الأكثر كثافة ومدارس الفترتين.

وطالب محافظ القاهرة، مديرية الصحة، بوضع خطة مع المستشفيات القريبة من المدارس والمراكز الصحية، على أن يتم فى الفترة الأولى على الأقل وجود طبيب لكل مجموعة من المدارس ويكون على اتصال بالزائرة الصحية يوميا، كما يجب توفر عدد من سيارات الإسعاف لسرعة الوصول للمدارس.

وأكد أن أول حصة بمدارس القاهرة، في اليوم الأول تخصص للحديث عن حرب أكتوبر المجيدة، داعيا إلى الحرص في إصدار البيانات الإعلامية منعا للخلط وإثارة الفزع، وطمأنة أولياء الأمور والجمهور.