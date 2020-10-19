الداخلية تنفي واقعة تعرض فتاة المنوفية للاختطاف: بتمر بأزمة نفسية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من أحد المواطنين بغياب ابنته الطالبة التي تبلغ من العمر 17 عاماً، عن المنزل عقب ذهابها لأحد الدروس.

وأكدت الوزارة أنه فى وقت لاحق تداول منشور بصفحة شقيقة المتغيبة على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن استقلال الفتاة المتغيبة لسيارة أجرة تاكسى وأنها تخشى من تعرضها لمحاولة اختطاف.

وقالت الوزارة أن تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أكدت عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن المتغيبة قامت باستقلال مركبة (توك توك) وليس سيارة أجرة (تاكسى) بالقرب من مسكنها قام بتوصيلها إلى أول طريق قويسنا، ثم قامت باستقلال سيارة (ميكروباص) باتجاه مدينة قويسنا، وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر كل من (الغائبة، شقيقتها، ووالدهما) وقرروا بعودة الطالبة وأنها تركت المنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة، ونفوا إصابتها بثمة مكروه.

وأضافت شقيقة الطالبة أنها قامت بمشاركة المنشور على موقع التواصل الاجتماعى عقب تلقيها رسالة على هاتفها بذات المضمون من صديقة المتغيبة، والتى أبلغتها أنها تلقت الرسالة بدورها من المتغيبة نفسها.

بمواجهة المتغيبة أقرت أنها كانت طرف صديقتها بمدينة قويسنا، وأنها اختلقت واقعة استقلالها سيارة أجرة (تاكسى) وتعرضها لمحاولة اختطاف لمرورها بحالة نفسية سيئة ورغبتها فى البقاء بمنزل صديقتها.

وبسؤال والد الطالبة صاحبة الأزمة، أقر بمضمون ما سبق ولم يتهم أحدا بالتسبب فى غياب كريمته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الفتاة وذويها على النيابة العامة لاختلاق الواقعة والترويج لها على مواقع التواصل.