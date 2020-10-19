عاجل.. عودة "فرح" طالبة المنوفية المختفية.. وشقيقتها: صحتها وحشة

بعد غياب استمر عدة ساعات واتهامات بخطف الطالبة "فرح"، أكدت شقيقتها آية مجدي حجازي عبر صفحتها على فيس بوك، عودة شقيقتها إلى المنزل بعد اختفائها قائلة "الحمد لله فرح أختي رجعت بالسلامة بس صحتها وحشة جدا لأنها أصلا كانت خارجة تعبانة دعواتكوا ليها بتمام الشفا ولسه في القسم بنخلص المحضر" .

ونشرت آية في وقت سابق صباح اليوم، منشورا علي فيس بوك قالت فيه، "أختي فرح في 3 ثانوي من ساعة ونص بعتت لصاحبتها رسالة، ومن بعدها الرقم اللي بعتت منه ورقمها مقفول اللي يعرف أي وسيلة مساعدة يكلمني" .

ولم تحدد شقيقتها أسباب الاختفاء، بينما قال حسني الفقي أحد أقاربها على فيس بوك "الحمد لله يا جماعة لقينا بنت خالي اتسرقت حاجاتها لكن هي بخير" .

وأثارت وقائع اختفاء الفتيات في الفترة الأخيرة حالة من الخوف بين الفتيات وأولياء الأمور، وكان أشهرها في الفترة الأخيرة، فتاة الإسكندرية حيث صرح مصدر أمنى، بأنه تم العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتى تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات.

كما نجحت أجهزة الأمن في الفترة الأخيرة في إعادة فتاة المنوفية "إنجي"، والذي أثار غيابها حالة من الجدل، حيث صرح مصدر أمني بأنه تم العثور على فتاة المنوفية المتغيبة، وتبين أنها تركت منزلها على إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها، وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفياً منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت، واتفاقها معه على الزواج هرباً من المشاكل الأسرية .