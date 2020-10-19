السفارة الألمانية تدشن برنامج لحوكمة هجرة العمالة في شمال أفريقيا

دشنت السفارة الألمانية بالقاهرة، اليوم، بالتعاون مع الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، برنامج "نهج شامل لحوكمة هجرة العمالة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا" بالتنسيق مع الوكالات القائمة على التنفيذ وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

حضر حفل التدشين ممثلون رفيعو المستوى من جميع الوزارات والمؤسسات المصرية وشركاء العمل الاجتماعي والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين أكدوا أهمية هذا البرنامج وارتباطاته بالأولويات الوطنية لمصر.

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم، أن هذا البرنامج الذي يصل إجمالي تمويله إلى 30 مليون يورو يتسق مع العديد من البرامج الممولة بشكل مشترك من قبل صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا والوزارة الفيدرالية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح أن هذا البرنامج سيستمر لفترة تصل إلى 36 شهرا ويعالج هجرة الأيدي العاملة وتنقلها من خلال الحوارات والتعاون الإقليمي، كما أنه يدير مشروعا تجريبيًا للتنقل بين بلدان شمال إفريقيا ودول مختارة في أوروبا، مشيرا إلى أن تدشين البرنامج جاء بعد ورشة عمل البرمجة الوطنية التي استمرت يومين وعقدت في سبتمبر حيث صادق المشاركون المحليون على خطط عمل البرنامج.

ونقل البيان قول الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة: "يعد برنامج "نحو نهج شامل لحوكمة هجرة العمالة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا "إلى جانب الأنشطة الأخرى، أحد مساهماتنا الاستراتيجية في الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ما يضمن أن تصبح تجربة الهجرة وضعًا مربحا لبلد المنشأ وبلد المقصد وبالطبع للمهاجرين أنفسهم".