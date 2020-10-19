السعودية: 120 ألف معتمر حتى الآن دون أي إصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور عمرو المداح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون خدمات الحجاج والمعتمرين، إن خبر عودة العمرة بعد التوقف لفترة طويلة، بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، أمر سعيد للغاية لأكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم.

وأضاف المداح خلال تصريحات عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc": "انطلقت المرحلة الأولى، واكتملت بطاقة تشغيلية تقدر بنحو 30% من الإجراءات الاحترازية، وانتهت هذه المرحلة، والآن نحن في المرحلة الثانية التي بدأت بالزيارة والمسجد الحرام والمسجد النبوي، ونتطلع بشكل كبير إلى المرحلة الثالثة التي ستبدأ خلال أسبوع ونصف، وستشهد العمرة من الخارج".

وتابع أن المملكة ملتزمة بفرض الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المعتمرين من مرحلة الانتقال من نقاط التجمع إلى أداء التجمع، وفي المرحلة الثانية فإن المملكة بها 15 ألف معتمر يؤدون العمرة بإجراءات احترازية، وستشهد المرحلة الثالثة 20 ألف معتمر وسيكون جزءً كبيرًا منهم من خارج المملكة.

وأردف: "لدينا خطة احترازية للتعامل مع إصابات فيروس كورونا بين صفوف المعتمرين، حيث أدى 120 ألف شخص العمرة دون حالة أي إصابة بفيروس كورونا، وإذا تمت الإصابة بالعدوى فإن لدينا خطة للتعامل مع هذه الحالات، مثل العزل وتحديد المجموعة المرافقة بالكامل وستخضع للفحص والتأكد من عدم إصابتهم، مع التأكيد على ارتداء الكمامات والتعقيم لكل المعتمرين بصرف النظر عن أي إصابة".