ضربوه بالعصيان.. القصة الكاملة لمقتل طفل "ميت غزال" بسبب "روث البهائم"

إن كنت من سكان قرية "ميت غزال" التابعة لمركز السنطة بالغربية، فأنت تعلم من هو مصطفى محمد خضر، الطفل صاحب الـ17 عامًا، المُحب لغيره ويصفه أهل القرية بأنه "سابق سنه".

قُتل "مصطفى" على يد جيرانه بعد خلافات ومناوشات بسبب "روث بهائم".

الواقعة كما جاءت فى الأوراق، كانت في السابعة صباح الاثنين 5 أكتوبر الجاري، وتتلخص فى قيام المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بقتله بعدما تسببوا في إصابة والده بإصابات بالغة أفقدته الوعي.

بالعودة إلى الوراء 25 يومًا، وتحديدًا فى سبتمبر الماضي، نشبت مشادات بين جد "مصطفى" وجيرانه بسبب سقوط "روث بهائم" أمام منزلهم بعد تنظيف حظيرة يملكها الأول، إلا أن الجد توجه إلى هناك وقام بإزالتها واعتذر لهم، بحسب "إيمان" شقيقة المجني عليه.

لكن المناوشات تجددت مرة أخرى، وتعدى الجيران على زوجة خال مصطفى وجدته، وتسببوا فى إصابات للأولى وكسور للثانية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17331 لسنة 2020، وبقيت المناوشات قائمة حتى الأحد 4 أكتوبر.

كانت الساعة تُشير إلى 10 مساء، حيث غادر مصطفى منزل خاله القريب من منزل المتهمين، حيث طارده إثنان منهم، وتمكن من الهرب.

فى صباح اليوم التالي 5 أكتوبر، عاد "مصطفى" مع والده كعادتهما اليومية، حيث يمتلكون منزلا قريبا من منزل المتهمين به بعض المواشي، وكانت الساعة تُشير إلى السابعة صباحًا، حيث ترَصَد المتهمون لهما، دلف مصطفى ووالده إلى المنزل، وخرج الأخير فقاموا بضربه مما تسبب في إصابته وفقدانه للوعي، وتلاه "مصطفى" حيث انهالوا عليه ضربًا بعصي وأدوات أخرى، وسقط مضرجًا فى دمائه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

نُقل "مصطفى" إلى مستشفى طنطا الجامعي، وخضع لمحاولات إنعاش باءت كلها بالفشل، وأعلن الأطباء وفاته، وقال تقرير طبي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن المجني عليه وصل المستشفى "جثة هامدة"، كما تبين وجود جروح قطعية بالرأس، وكدمة بالبطن من الناحية اليُسرى.

وأثبت التقرير فى نهايته، أن الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، حيث أمرت النيابة العامة فى حينها بانتداب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة.

وألقت الشرطة القبض على 4 متهمين فى الواقعة وهم "م أ م" و"م م م" و"أ م م" و "ع ر ع"، وجرى إحالتهم للنيابة العامة، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.