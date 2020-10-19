"شكري" يبحث هاتفيا مع وزير خارجية كوسوفو سبل اتفاق التطبيع الاقتصادي

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 19 أكتوبر الجاري، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو Meliza Haradinaj، حيث صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ أن الوزيرة الكوسوفارية قامت خلال الاتصال بإطلاع الوزير شكري على تطورات الزخم الناتج عن اتفاق التطبيع الاقتصادي الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين جمهوريتيّ صربيا وكوسوفو برعاية أمريكية؛ وهو التطور الإيجابي الذي رحّب به شكري، داعياً لتوظيفه كمنطلقٍ لدفع عملية التسوية السياسية المنشودة بين الجانبين الصربي والكوسوفاري على النحو الذي من شأنه الإسهام في تدشين صفحة جديدة ومرحلة أكثر تفاؤلاً من تاريخ منطقة البلقان، وبما يعزز من الحلول السلمية لقضايا تلك المنطقة، ويساهم في تحقيق استقرارها وتقدمها.