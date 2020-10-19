"محمد عبد العزيز" يهدى تكريم والده إلى الجنود المرابطين على الحدود

أهدى الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تكريم والده في حفل افتتاح مسرح "ليسيه الحرية" بالإسكندرية، اليوم، إلى الجنود المرابطين على الحدود بالإضافة إلى روح الفنان الراحل محمود ياسين.

وقال محمد محمود عبد العزيز، أثناء التكريم: "أنا مش بعرف أتكلم بس والدي لو كان موجود أثناء التكريم كان سيهدي هذا التكريم إلى الجنود على الحدود، ثم إلى روح الفنان الراحل منذ أيام الفنان القدير محمود ياسين".

وكرمت "وزير الثقافة" عددًا من الفنانين والمبدعين بالإضافة إلى مخرجي العروض المسرحية، من بينهم ابن الإسكندرية الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنانة النائبة بمجلس الشيوخ سميرة عبد العزيز، ومؤسس قسم المسرح بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية الدكتور أبو الحسن سلام .

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، مسرح ليسيه الحرية بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية.

وقالت عبد الدايم، خلال الإفتتاح، إن افتتاح المسرح بعد توقف ٣ سنوات يؤكد أهمية عودة الفن والعروض المسرحية التي تساهم بشكل كبير في بناء الشخصية المصرية.

وأضافت أن مبادرة مؤلف مصر التي دشنت مؤخرا ستساعد علي ظهور جيل جديد من المؤلفين، مطالبة بعودة العروض المسرحيات والعروض الفنية مرة أخرى.

وقال المحافظ اللواء محمد الشريف، إن الإسكندرية مدينة الفن والفنانين والمبدعين لذلك كانت هناك سعادة عارمة بسبب افتتاح مسرح لسيه الحرية الذي أغلق على مدار ثلاث سنوات بسبب أعمال الإحلال والتجديد.