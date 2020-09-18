بعد توقف 3 سنوات.. وزيرة الثقافة تتفقد تطوير مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أعمال التطوير والتجديد ورفع الكفاءة التى تم الانتهاء منها بمسرح الليسيه بالإسكندرية تمهيدا لإعادة تشغيله خلال شهر أكتوبر المقبل وانضمامه إلى منظومة البنية الثقافية فى مصر بعد توقف استمر ثلاثة سنوات، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

عبد الدايم: الثقافة تواصل تنفيذ خطة تطوير المواقع المتوقفة عن العمل فى مختلف ربوع مصر

قالت عبد الدايم، إن الثقافة تواصل تنفيذ خطة تطوير المنشآت والمواقع المتوقفة عن العمل فى مختلف ربوع مصر تمهيدا لاعادتها للحياة ، مؤكدة أهمية القوى الناعمة كأحد اسلحة تنمية الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومجابهة التعصب.

وأشارت إلى أهمية الثقافة والفنون فى السمو بالوجدان الجمعى خاصة فن المسرح لتاثيره المباشر في تشكيل وبناء الشخصية وقدرته الفائقة على تعزيز قيم المواطنة وخلق اجيال جديدة مدركة حجم التحديات التى تواجه الوطن.

يشار إلى أن مسرح ليسيه أحد أعرق المسارح الموجودة بمنطقة الشاطبى بالاسكندرية داخل مدرسة الليسيه التى أنشأتها البعثة الفرنسية عام 1909 وتم تأميمها عام 1961 ، ويعد من أهم المسارح التراثية التى شهدت العديد من العروض الهامة فى تاريخ فن المسرح، وتم اغلاقه عام 2017 لإعادة التاهيل، ويقع على مساحة 1050 مترا مربعا ويتكون من دور أرضي يضم بهو المدخل ملحق به أماكن خدمات للجمهور وغرف إدارية وقاعة مسرح تتسع ل 550 مشاهد إلى جانب غرف للفنانين.

وبدات عملية التطوير والإحلال والتجديد في مارس 2019 وشملت منظومة الحماية المدنية التى تم استخدام أحدث الأكواد بها ورفع كفاءة الأعمال المعمارية من دهانات وتجديد ارضيات وصيانة لمقاعد المسرح وأعمال التكييف وتحديث منظومة الكهرباء وتجهيز غرف الفنانين بشكل لائق.