الثقافة اليوم.. افتتاح مسرح "ليسيه الحرية" و"سينما مصر" بالإسكندرية

تضم الأجندة الثقافية مجموعة كبرية من الفعاليات الفنية فى القاهرة والإسكندرية، حيث تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، بعد توقف دام ثلاث سنوات، عقب إعادة تأهيله والانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد الخاصة بتطويره وفق أحدث النظم، وذلك مساء اليوم بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، وعدد من قيادات الوزارة.

وتعرض مسرحية "سينما مصر" فى الثامنة من مساء أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 19 و20 و21 أكتوبر الجارى، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .

ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا، والعرض رؤية وإخراج خالد جلال.

ويبث المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، فيلما تسجيليا عن الفنان الدكتور مصطفى يحيى مصر، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني؛ وضمن برنامج "دعم مبادرة الثقافة بين إيديك" والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجال،الفيلم التسجيلي من إخراج فاطمة الحاج.

وتستضيف سينما الهناجر بأرض الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء نادي سينما المرأة، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ويعرض فيلم "عزف منفرد" اخراج ياسين العصامي، والفيلم الروائي القصير "حقيقة واحدة" إخراج آية العدل، ويعقب العروض ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، ويشارك فيها الناقد إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع الصناع والجمهور.