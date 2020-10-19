عاجل.. وزير الآثار عن كشف تفقده رئيس الوزراء: "بير تحت الأرض"

علَّق الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على الكشف الأثري الجديد الذي تفقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في منطقة سقارة الأثرية، الذي ظهر فيه وهو يهبط عبر "حبال" إلى "بطن بير"، موضحا أنها بئر أثرية "تحت الأرض".

وأضاف "العناني"، في تصريحات صحفية له قبل قليل، أن هذه البئر هى واحدة من 3 آبار مكتشفة حديثاً في المنطقة، غير الآبار الثلاث التي تواجد بداخلها 59 تابوتا، والتي أعلن عنها أول الشهر الجاري.

وتابع: "هناك 6 آبار مكتشفة في تلك المنطقة حالياً بعد اكتشاف 3 آبار جديدة بينها البئر التي يزورها رئيس الوزراء اليوم، ولسه هنكمل".

وواصل: "مش هنعرف نعلن دلوقتي، هنستني شوية لحد ما نكمل الشغل".

وشدد "العناني" على وجود مجهود غير مسبوق في قطاع الآثار، مشيراً لتلقى الوزارة والمجلس الأعلى للآثار دعما كبيرا من قبل الحكومة.

واستطرد: "لم اسمع عن رئيس وزراء يتفقد كشف أثري من قبل، وده يدل على حرص الحكومة على دعم قطاع الآثار".

كان "مدبولي"، قد تفقد في ساعة مبكرة من صباح اليوم، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقهما الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.

وحرص الدكتور مصطفي مدبولي على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها مع الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفي وزيري، لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت بداخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلي للاثار.

ووجه الدكتور مدبولي الشكر لوزير السياحة والآثار وللعاملين بالوزارة والمجلس الاعلي للآثار علي المجهود الذي يقوم به هذا الجيل من الأثريين من اكتشافات غير مسبوقة بشكل دوري ومنتظم.

كما وجه الدكتور خالد العناني شكرا خاصا لرئيس الوزراء علي الدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة من الحكومة لملف الآثار، والذي أدى إلى القيام بكل هذه الاكتشافات بأياد مصرية خالصة، بالاضافة إلى الإنجاز غير المسبوق للعديد من المشروعات والافتتاحات الأثرية والذي أشاد به العالم اجمع، حيث سيتم افتتاح 5 متاحف قبل نهاية عام 2020.