المغرب يمدّد الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في الدار البيضاء أسبوعين

قررت الحكومة المغربية، تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها سابقا بمدينة الدار البيضاء؛ لمواجهة تفشي جائحة (كوفيد-19) بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، 14 يوما إضافيا بداية من اليوم الاثنين.

وذكرت الحكومة- في بيان اليوم- أن اتخاذ قرار التمديد جاء بناء على نتائج عمليات التتبع اليومي والتقييم المستمر للوضع الوبائي، التي تتم من لجان اليقظة والتتبع بمدينة الدار البيضاء.

كما يأتي قرار الحكومة المغربية، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية التي ارتأت ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا بهذه المنطقة.

وأكدت الحكومة الإبقاء، خلال الفترة نفسها، على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا، داعية المواطنات والمواطنين إلى التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية.

وطالبت المواطنين والمواطنات بالتزام الاحتياطات الوقائية والاحترازية المعمول بها منذ بداية تفشي الجائحة بالمملكة، خاصة التباعد الجسدي وقواعد النظافة العامة، بالإضافة إلى إجبارية وضع الكمامامات.