السعودية تتوقع ارتفاع إصابات كورونا بعد المرحلة الثانية للعمرة

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن الأبحاث في عدد من دول العالم تجري على قدم وساق للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أننا نتابع باهتمام هذه اللقاحات وجودتها ومأمونيتها، ونحن حريصون جدًا على تأمين اللقاح، فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته.

وأضاف الربيعة، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين: "نحن في السعودية نجني حاليًا ثمار التزامنا خلال الفترة السابقة بالاحترازات الصحية، حيث نشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد الحالات بشكل عام والحالات في العناية المركزة بشكل خاص"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابع قائلًا: "كما يلاحظ الجميع أن عددًا من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا، وأحد أسباب ذلك الرئيسية هو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو التهاون بلبس الكمامة وتغطية الأنف والفم، وعدم الالتزام بتقليل التجمعات ومنع المصافحة".

وأوضح أنه بناءً على ما نراه في هذه الدول والتساهل لدينا في تطبيق الاحترازات فإننا نتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد في المملكة خلال الأسابيع القادمة، ما لم يلتزم ويحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية والمساهمة في نشر ثقافة الالتزام، والتي تساهم بشكل كبير في الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره؛ حفاظًا على سلامة كافة أفراد المجتمع، فنحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع لذا يجب أن نعمل على حث الجميع بالالتزام.

كانت وزارة الصحة السعودية قد سجلت 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث أن حالات الوفاة تراجعت لأول مرة في المملكة منذ نحو 5 أشهر؛ حيث تم تسجيل 16 حالة وفاة فقط.

ويأتي ذلك بعد أن بدأت السلطات في المملكة العربية السعودية تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، أمس الأحد، حيث شرعت في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، واستقبلت المصلين فجر الأحد، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتتيح المرحلة الثانية لعودة العمرة بعد توقف دام 7 أشهر بسبب جائحة كورونا، الحصول على 4 أنواع من التصاريح، هي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي، وذلك "تنفيذا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة".