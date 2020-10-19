"الإحصاء": أكثر من 2 مليون شخص فقدوا أعمالهم بسبب كورونا

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يعمل على توفير الإحصائيات والتعدادات التي تطلبها الدولة وأجهزتها المختلفة، ولكن هناك العديد من المسوح التي تعد مؤشراتها بمثابة تحديات للدولة المصرية، موضحا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يصدر العديد من الإصدارات التي تصل إلى 200 إحصاء سنوي متنوع، منها مسوح وتعدادات وإحصائيات وغيرها، والإصدارات منها اليومي ومنها الشهري، ومنها الربع سنوي.

وأضاف "بركات"، في لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن بعض الأبحاث والمسوح تمثل في نتائجها تحديات مختلفة للدولة، منها الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والذي يعتبر من أهم الأرقام الذي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لارتباط هذا الرقم بحياة المواطنين اليومية، حيث إنه مؤشر رئيسي لقياس معدل التضخم سواء الشهري أو السنوي، وأيضا يعتمد عليه البنك المركزي المصري في رسم السياسات النقدية للدولة.

وتابع أنه من الأبحاث المهمة التي تعتمد عليها أجهزة الدولة في رسم سياستها واتخاذ قرارتها، بحث القوة العاملة، والذي يخرج منه معدل البطالة في الدولة، لافتًا إلى أن معدل البطالة ارتفع عما كان في الربع الأول، فبعدما كان 7% أصبح أكثر من 9%، حيث أن الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم حوالي 2 مليون و300 ألف شخص بسبب أزمة فترة كورونا.

وأردف أن فقدان الأشخاص لأعمالهم لن يؤثر بشكل واضح على الاقتصاد، خاصة أن الدولة المصرية نجحت في العبور من تلك الأزمة بصورة ناجحة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه في مطلع أكتوبر الجاري، مصر وصلت إلى 101 مليون نسمة، حيث زاد المصريون مليون نسمة في 7 شهور فقط، وهي زيادة كبيرة جدا.