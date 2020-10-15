"الإحصاء" باليوم العالمي للغذاء: 2.5٪ زيادة في إنتاج القمح خلال 2019 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ إنتاج القــمح في مصر بلغ 8.6 ملـيون طن عام 2019-2018 مقـابـل 8.3 طـن عام 2018-2017 بنسـبة زيادة قدرها 2.5٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاجية الفدان من بالقمح خلال هذا العام.

جاء ذلك وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذي يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الموافق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة "FAO" عــام 1945 ومقرها روما إيطاليا وقد تم اختيار شعار اليوم العالمي للغذاء لعــام 2020 " معاً ننمو ونتغذى ونحافظ على الاستدامة ".

ويدعو يوم الأغذية العالمي إلى تضامن العالم لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، وجعل النظم الغذائية أكثر صموداً وصلابة للاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض وعلى صحتنا وعلى المناخ، حتى نتمكن من تحمل التقلبات المتزايدة والصدمات المناخية، ولإيجاد سبل عيش لائقة.

وحسب "الفاو"، "تعد المحافظة على استدامة الغذاء الآمن والمفيد هو جزء أساسي من مكافحة كورونا، لذلك فعلينا أن ندعم أبطالنا من المزارعين والعاملين في جميع قطاعات النظام الغذائي الذين يبذلون قصارى جهدهم لإيصال الغذاء من المزرعة الى المائدة في غُمرة الاضطرابات الناجمة عن أزمة كورونا، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر فقراً وضعفاً الذين تضرروا أشد الضرر من الوباء وإصلاح ما نتج عنه من هزات اقتصادية".

من أهم المؤشـرات ما يلي:

مؤشرات مصر:

ـ بلغ إنتاج الحبوب 21.8 مليون طن عام 2018- 2019 مقابل 20.7 مليون طن عام 2018-2017 بنسبة زيادة قدرها 5.4٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج محاصيل القمح والأرز.

ـ بلغ إنتاج الأرز 4.8 مليون طـن عام 2019-2018 مقابل 3.1 مليون طن عام 2018-2017 بنسبة زيادة قدرها 53.8٪ ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المنزرعة بالأرز خلال هذا العام بنسبة 51.9 %.

ـ بلـغ إنتاج الخضر 20.5 مليون طـن عـام 2018- 2019 مقابل 19.8 مليون طـن عام 2018-2017 بنسبة زيادة قدرها 3.1٪.

ـ بلغ إنتاج الفاكهة 11.7 مليون طن عام 2019-2018 مقابل 11.9 مليون طن عام 2018-2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.3٪.

مؤشرات عالمية

ـ بلغ إنتاج الحبوب 2.6 مليار طن عام 2019-2018 مقابل 2.7 مليار طن عـام 2018-2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.7٪.

ـ بلغ إنتاج القمح 732.4 مليـن طن عام 2019-2018 مقابل 759.6 مليون طن عام 2018-2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.7٪.

ـ بلغ إنتــاج الأرز 506.3 مليون طن عام 2019-2018 مقابل 509.4 مليـون طن عام 2018-2017 بنسبة انخفاض قدرها 0.6٪.