Cobra ينضم لأفلام سيلفستر ستالون على نتفلكس ويُعرض في 1 نوفمبر

تعرض منصة نتفلكس فيلم Corba، يوم 1 نوفمبر، من بطولة سيلفستر ستالون، بريجيت نيلسن، ريني سانتوني ومن إخراج جورج ب. كوزماتوس.

الفيلم الذي عرض لأول مرة عام 23 مايو 1986، تصنيفه أكشن، جريمة، كتبه بطله سيلفستر ستالون ومأخوذ من رواية لـ بولا جوسلينج.

مدة الفيلم ساعة و27 دقيقة، تكلفة إنتاجه 25 مليون دولار، وحقق بعد عرضه في عدة دول 49 مليون دولار وتقييمه على موقع IMDB، يساوي 5.8 من 10.

ويعرض على نتفلكس مجموعة من الأفلام الأخرى من بطولة سيلفستر ستالون، بينها فيلم Cliffhanger ويشاركه البطولة، جون ليثجو ومايكل روكر، إخراج ريني هارلين، وطرح بدور العرض أول مرة في 28 مايو 1993.

تكلف إنتاج Cliffhanger 70 مليون دولار، وتخطت أرباحه 250 مليون دولار، بحسب موقع IMDB، ومدته ساعة و53 دقيقة.

وفي العام 1995، ترشح الفيلم لـ3 جوائز أوسكار في فئات أفضل صوت، أفضل مؤثرات صوتية وأفضل مؤثرات بصرية، إضافة لعدد آخر من الترشيحات.

بالإضافة لفيلم 2 Expendables، من إخراج سيمون ويست، وعرض لأول مرة 17 أغسطس 2012، وشاركه بطولته جيت لي وجاسون جايسون ستاثام.

كما يعرض لسيلفستر ستالون فيلم رامبو، الذي عرض عام 2008 وأخرجه سيلفستر، وشارك في تأليفه أيضا، بالإضافة لأفلام غيرها.

وبطل الفيلم سيلفستر ستالون ولد في 6 يوليو 1946، وشارك كممثل في أكثر من 80 عملا، وشارك في إنتاج 21 عملا، وكتب 31، وأخرج 8 أفلام، وترشح لجائزة أوسكار 3 مرات، وترشح لبافتا مرة وحصد جولدن جلوب مرة.

ويصور سيلفستر ستالون حاليا فيلم Samaritan بحسب موقع IMDB، وهو من إخراج Julius Avery، وتأليف Bragi F. Schut.

وتم الإعلان عن بطولته لفيلم Little America من إخراج Rowan Athale وفيلم The Expendables 4.