رسائل محيي إسماعيل لعادل إمام ونور الشريف ومحمد صبحي ورامز جلال

تحدث الفنان محيي إسماعيل، خلال الندوة التي نظمتها له جريدة "الوطن"، عن أعماله الفنية ومشواره الفني الثري والمليء بالأعمال الفنية المهمة في تاريخ الفن المصري، وسرد قصصا عديدة عن أبرز الفنانين الذين تعامل معهم خلال مسيرته الفنية.

ترصد "الوطن" أبرز ما قاله عن زملائه..

محمد صبحي

محمد صبحي تلميذي، وشاركت معه من قبل في فيلم "الجريح"، لكنه "نفسن" عليا خلال التصوير، وحذف أحد مشاهدي من العمل.

رامز جلال

رامز شخصية سيادية، وتعرضت لمخاطر شديدة خلال برنامجه الأخير "رامز مجنون رسمي"، وكدت أن أموت، ودخلت المستشفى فور انتهاء تصوير الحلقة في الإمارات.

نور الشريف

قدمت مع نور الشريف ما يقرب من 4 أفلام، فكل الأفلام كان يرحب بأن أخذ منه الدور الأكثر تمثيلا ولم يتضايق مطلقا، لأنه كان معطاء، ويحب الخير والنجاح للجميع.

أرى أنه رغم نجومية نور الشريف وقوته التمثيلية، إلا أنه لم يأخذ حقه فى سيرته الطيبة، ويحتاج إلى عشرات الأعمال التى تحكي وتسرد قصصه، فلم أقابل مثله فى حياتي سوى فريد شوقي.

عادل إمام

كنت سأعمل مع عادل إمام في أحد الأفلام، ولكني اعتذرت عن المشاركة فيه بسبب أنه رفض الاتصال بي.

عبلة كامل

عبلة كامل أسطورة في الفن لن تتكرر بسهولة مرة أخرى، أين مهرجان القاهرة السينمائي من تكريم الفنانة عبلة كامل؟، أنا سعيد بتكريم منى زكي، ولكن عبلة كامل فنانة لها مكانتها وثقلها ولا بد من تكريمها.

محمد رمضان

ممثل عبقري الذي لن يتكرر، "عمره كان 26 عاما ورفع أجره من 500 جنيه إلى 40 مليون جنيه".

ويعتبر الفنان محيي إسماعيل ملك السيكودراما، لأن الفلسفة عشقه الأساسي، فقد تخصص فى أداء الشخصيات التي يعاني أصحابها من مشاكل نفسية، وبرع في أدائها بجدارة بعدد من الأفلام السينمائية منها: "دموع الشيطان، وراء الشمس، الغجر، وأشهرها الأخوة الأعداء"، الذى جسد فيه شخصية "حمزة ابن عزيزة الهبلة"، شاب مصاب بالصرع، الذي قال عنه لبرنامج "صاحبة السعادة": "أنا الممثل الوحيد الذي قدم شخصيات مركبة في 18 فيلما".

لذا منحته جامعة "كونكورديا" الأمريكية لقب "رائد السيكودراما"، أي الدراما النفسية، كما اعتبر أن اسمه سيتم ترشيحه ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كونه أكثر فنان جسد الانفعالات البشرية المعقدة؛ حيث جسد 20 عقدة.