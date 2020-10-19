مصدر أمني: تحريات مكثفة للوصول إلى المتسبب فى وفاة طالب حدائق الأهرام

قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية تباشر التحقيقات فى واقعة دهس الطالب عمر عبدالستار، بحدائق الأهرام، مساء السبت الماضي.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها لضبط المتسبب فى وفاة الطفل، مؤكدا أنها تحفظت على عدد من كاميرات المراقبة المثبتة والتى رصدت الحادث.

ولقى طالب مصرعه، مساء أول أمس السبت، بعد أن دهسته سيارة مسرعة، هرب قائدها من مكان الحادث، حيث كان الضحية في طريقه لشراء بعض المستلزمات والملابس الخاصة بالمدرسة، استعداداً لبدء الدراسة أمس الأحد.

وأمرت النيابة العامة بدفن جثة الضحية، بعد توقيع الكشف الطبي عليه، وبعد تلقيها بلاغا بالحادث من قسم شرطة الهرم.

ودشّن أصدقاء الضحية هاشتاجات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تطالب بحق الطالب عمر والقصاص من القاتل، من بينها "حق عمر عصام لازم يرجع، طريق الموت"، وأرفقوها بصور لصديقهم الراحل، وسط حالة من الحزن والألم سادت بينهم، عبرت عن مدى الفقد الذي شعروا بهم بعد فقدانه، داعين الله أن يرحمه بقدر ما كان على خلق طيب.