مصرع شاب صدمته سيارة مجهولة أمام المنصورة الجديدة في الدقهلية

لقي شاب مصرعه في الدقهلية، اليوم، بعد أن صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة على طريق "جمصة - كفر الشيخ" الدولي أمام مدينة المنصورة الجديدة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة جمصة، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووفاة شاب أمام مدينة المنصورة الجديدة من سيارة مجهولة.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن سيارة مجهولة صدمت "إبراهيم ع. ا.، 16 سنة مقيم بمحافظة كفر الشيخ، وتوفي في الحال.

ونقلت سيارة الإسعاف المتوفي إلى مشرحة مستشفى جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف مباحث الدقهلية من تحرياتها للوصول إلى السيارة المجهولة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.