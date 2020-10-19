سيارة مجهولة تدهس تلميذا في حدائق الأهرام: "من قتل عمر عصام؟"

عند البوابة الثانية بحدائق الأهرام، وتحديداً في التاسعة من مساء أول أمس السبت، كانت نهاية حياة "عمر"، تلميذ في مقتبل العمر، بعد أن دهسته سيارة مسرعة، كان قائدها الذي صدم الضحية بلا قلب، أجبن من أن يتوقف لمساعدة ضحيته ونقله إلى أقرب مستشفى قد تكون محاولة تنقذ حياته، إلا أنه هرب بأقصى سرعة، تاركا ضحيته الشاب ينزف حتى الموت، بجوار زميله وصديق عمره "زياد"، حيث كان الصديقان في طريقهما لشراء بعض المستلزمات والملابس الخاصة بالمدرسة، استعداداً لبدء الدراسة أمس الأحد.

طابور الصباح كان في اليوم التالي من دون الضحية عمر عصام عبدالستار، والذي تحول إلى جثة هامدة، إثر نزيف حاد في المخ، فيما ظلت أسرته تهرول بين المستشفى وقسم شرطة الهرم والنيابة، من أجل استخراج تصريح دفن، وتقديم بلاغ ضد القاتل الذي هرب من مسرح الجريمة وحمل البلاغ رقم 49538 جنح الهرم.

كما غاب أيضا عن طابور الصباح صديق الضحية وزميله "زياد"، الذي لازمه وقت الحادث، حيث ظل يبكي بجوار جثمان صديقه قبل أن يودعه لمثواه الأخير.

ولقى "عمر" مصرعه خلال عبوره من أمام البوابة الثانية بطريق حدائق الأهرام، بعد أن دهسته سيارة منطلقة بسرعة جنونية في الحارة الأخيرة من الطريق، لترمي الطفل بعيدًا وتتركه مصابا بنزيف في المخ، وتستكمل السير دون أن تتوقف، حتى لفظ "عمر" أنفاسه الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف.

تروي أسرة الطفل تفاصيل الواقعة، التي حدثت أول أمس السبت، على طريق حدائق الأهرام، الرابط بين منطقة الرماية وحتى الفيوم، والذي أضحى يعرف بـ"طريق الموت"، حسبما أطلق عليه سكان المنطقة، نظرًا لعدم وجود ضوء كاف به أو تنظيم مروري بتخطيطه أو تقسيمه لحارات.

وتُرجح أسرة الطفل المتوفي أن السيارة التي صدمته من نوع "لانسر" أو "بي إم"، حسب حديثها لـ"الوطن"، وهو ما أكده "زياد" صديق الضحية بمدرسة الأرومان أكاديمي، الذي لازمه وقت الحادث، مطالبين بأن تسرع التحقيقات في مراجعة كاميرات المحلات في مكان الحادث لضبط الجاني قبل أن يتمكن من الهرب.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، دشن أصدقاء الضحية هاشتاجات، تطالب بحق الطالب عمر والاقتصاص من القاتل، من بينها "حق عمر عصام لازم يرجع، طريق الموت"، وأرفقوها بصور لصديقهم الراحل، وسط حالة من الحزن والألم سادت بينهم، عبرت عن مدى الفقد الذي شعروا بهم بعد فقدانه، داعين الله أن يرحمه بقدر ما كان على خلق طيب.