سارة التونسي: اسمي الحقيقي سهير.. ودرست صحافة وإعلام في إسبانيا

كشفت الفنانة سارة التونسي، عن أن اسمها الحقيقي سهير، ولكنها غيرته حينما قررت الدخول في مجال التمثيل، لافتة إلى أن أول مشهد تمثيل لها كانت في إسبانيا في أحد الأعمال هناك حيث كانت تدرس الصحافة والإعلام.

وأضافت "التونسي" في لقاء خاص مع برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مع الإعلامية إسعاد يونس، أنها درست صحافة وإعلام في تونس وإسبانيا، وأول دور تمثيل جاء لها أثناء تواجدها في إسبانيا، "مثلت مشهد قصير هناك جدًا وعجبني، ومن هنا قررت أن أكمل في مجال التمثيل".

وتابعت، أن المشهد القصير الذي جسدته في إسبانيا فتح لها المجال في التمثيل، ووالدها شجعها بعدما شاهد المشهد التي قامت به، موضحة أنها عادت إلى تونس بعد ذلك، وحصلت على لقب ملكة جمال تونس عام 2017، ومن ثم حصلت على لقب ملكة جمال العرب في المسابقة التي أُقيمت في مصر عام 2017.

وواصلت: "بعدما فزت بجائزة ملكة جمال العرب في مصر، جاء لي العديد من العروض المختلفة في التمثيل، بعدما لفت الأنظار في الحفل، ومن ثم بدأت التمثيل عمل ثم الآخر".

وكانت سارة التونسي خاضت سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل حكايتي ومسلسل بـ100 وش، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري بشكل كبير، حيث كان واحد من أكثر المسلسلات رواجًا في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، والتي شاركت فيه برفقة كل من الفنان آسر ياسين، ونيللي كريم، شريف الدسوقي، وإخراج كاملة أبو ذكري.