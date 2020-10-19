التحقيق في بلاغ ضد "الراقصة ليندا" : تنشر صورا خادشة وتظهر مفاتنها

أمرت جهات التحقيق، بإحالة البلاغ المقدم من المحامى أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، ضد الراقصة ليندا مارتينو، إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه.

وتقدم "فرحات"، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 31544، ضد ليندا، وقال فيه إن المجتمع المصري لم يكن في حسبان المشكو في حقها، من قريب أو بعيد، لما تقوم بنشره من صور ومقاطع على حسابها، التي تعد صورا خادشة للحياء، لأنها تتعمد إظهار مفاتن جسدها، بعيدا عن المقاطع التي تبثها لحفلات الرقص التي تشارك بها.

وأضاف: أحد المقاطع المصورة التي بثتها كانت من حمام، تظهر فيه مفاتن جسدها، وترسل قبلة عبر الهواء، فما علاقة ذلك برسالة الفن أو بالمحافظة على القيم والمبادئ للأسر المصرية؟

وأضاف: "ما يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات المشكو في حقها، يعد بالفعل فعل علني خادش للحياء، ويشكل جريمة وفقا للقوانين المصرية".

وطلب في ختام بلاغه، الاطلاع على محتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة، وسرعة التحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية.