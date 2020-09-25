راقصة "ضارب عليوي" عن عمليات التجميل: "كله طبيعي 100%"

أكدت الراقصة الإيطالية الأصل ليندا، المشهورة إعلاميا براقصة "ضارب عليوي"، عدم خضوعها لأي عمليات تجميل، سواء بوجهها أو أي أماكن أخرى، مشيرة إلى أنها تخاف من "الحقن".

وأضافت أنها طبيعية بنسبة 100%، ولا تفكر في الخضوع لأي عمليات تجميل، حتى الفيلر والبوتكس، مشيرة إلى أنها معجبة بشكلها الذي خلقها به الله، ولا تسعى إلى أى تغيير.

وكانت ليندا مارتيني، عبرت عن غاضبها من حذف كليب "ضارب عليوي"، بعدما وصلت عدد مشاهداته لأكثر من 2 مليون مشاهدة، مؤكدة أن الكليب أنه أصبح على موقع البحث الشهير جوجل باسم الراقصة ليندا، وفقًا لبيان لها نشرته على موقع الصور "إنستجرام".

وقالت الراقصة، إن المنتج نصر محروس طلب منها إرسال 4 صور لها ببدل رقص، لاستخدامها في الكليب، إلا أنها رفضت الظهور في الكليب ببدل الرقص، مضيفة أنها اختارت ملابس عادية من تصميم الاستايلست فيكتور محروس، نجل المنتج، مردفة أنها وافقت على تلك الأزياء على أن يتم إبعاد الكاميرا والتقاط الصورة من بعيد، وكل هذا الكلام مثبت من خلال الرسائل المتبادلة بيننا.

وأضافت "ليندا"، في تصريح لـ "الوطن"، أنها تستعد خلال الفترة القادمة لخوض أولى تجاربها التمثيلية مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز، في "كيرة والجن"، وأنها من المقرر أن تبدأ تصوير دورها خلال الأيام القادمة.

جدير بالذكر، أن ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية مصرية خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أصولها مصرية، أبوها مصري الجنسية، تعشق المزيكا والأغاني المصرية وهو السبب في عشقها للرقص الشرقي.

"ضارب عليوي"، هي ثالث الأغاني التي يطرحها الفنان مصطفى شوقي، إذ قدم "أبويا وصاني" كإهداء للجيش المصري، ولاقت أغنيته "ملطشة القلوب" نجاحا كبيرا عند طرحها، وشهدت أول تعاون يجمعه مع الشاعر صابر كمال والملحن بلال سرور صناع أحدث أغانيه "ضارب عليوي".