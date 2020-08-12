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بعد أزمة ضارب عليوي.. ليندا تخوض أول تجاربها التمثيلية بـ"كيرة والجن"

المطرب مصطفى شوقي يطرح نسخة جديدة من الأغنية بدون مشاركة الراقصة

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أبانوب رجائي
11:39 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
ليندا

ليندا

قالت الفنانة الاستعراضية "ليندا"، إنها فوجئت بحذف نسخة الكليب التي ترقص بها في "ضارب عليوي"، وأنها عرفت بحذفها من الكليب من خلال جمهورها.

وأضافت "ليندا"، في تصريح لـ "الوطن"، أنها تستعد خلال الفترة القادمة لخوض أول تجاربها التمثيلية مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز، في "كيرة والجن"، وأنها من المقرر أن تبدأ تصوير دورها خلال الأيام القادمة.

وطرح المطرب مصطفى شوقي نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوي" بدون الراقصة ليندا، بعد توجيه عدد كبير من الانتقادات له بأنه يعتمد على الراقصة في كل كليباته، وذلك للمرة الثانية بعد أغنية "ملطشة القلوب".

"ضارب عليوي"، هي ثالث الأغاني التي يطرحها الفنان مصطفى شوقي، إذ قدم "أبويا وصاني" كإهداء للجيش المصري، ولاقت أغنيته "ملطشة القلوب" نجاحا كبيرا عند طرحها، وشهدت أول تعاون يجمعه مع الشاعر صابر كمال والملحن بلال سرور صناع أحدث أغانيه "ضارب عليوي".

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