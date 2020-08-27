محمد إمام يسخر من صورة له: مش عارف أخواتي كانوا عاملين فيا كده ليه

نشر الفنان محمد عادل إمام، صورة غلاف إحد المجلات والتي ظهر فيها ويحمله والده ويقبله شقيقه رامي إمام وشقيقته سارة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وسخر محمد إمام من الصورة قائلًا: "مش عارف أخواتي كانوا عاملين فيا كده ليه!!؟".

كما أعلن محمد إمام منذ أيام، خوضه السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الملك"، رغم رفضه لأكثر من سيناريو درامي بعد تقديمه مسلسل "هوجان".

وكتب "إمام" عبر حسابه الشخصي على موقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان.. لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجأوني.. (الملك رمضان_2021) إن شاء الله.. إنتاج تامر مرسي.. إشراف عام حسام شوقي".