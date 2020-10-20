الدقهلية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمدة 6 أيام لتقلبات الطقس

أعلنت محافظة الدقهلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمدة 6 أيام خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر الجاري، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، وأهابت بالمواطنين والمسافرين على الطرق توخى الحذر حرصا على الأرواح والممتلكات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن المحافظة انتهت من مراجعة كل الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر الجاري تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس الوزراء، بشأن الاستعداد لموسم الأمطار والسيول ومراجعة الإجراءات والاحترازية فى هذا الشأن.

وأضاف "مختار" في بيان صحفي، أننا نهيب بالمواطنين فى نطاق المحافظة والمسافرين على الطرق ذهابا وإيابا بنطاق المحافظة بتوخي الحذر قبل وأثناء وبعد توقعات الأحوال غير المستقرة للطقس خلال الفترة المذكورة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وجه محافظ الدقهلية للواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة، بإخطار كل مديريات الخدمات والهيئات بنطاق المحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بأن يكون الجميع على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري مع أى أحداث أو أخطار طارئة ناتجه عن أحوال الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة، حرصا على سلامة وحياة المواطنين وحفاظا على الأرواح والممتلكات.

وفي سياق متصل صرح المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بأنه قد تم إعلان حالة الطوارئ استعدادًا لموسم الأمطار هذا العام؛ حيث قامت الشركة بعمل حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مناطق المحافظة، والتي يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 4531 كم، بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 820548 متر3/يوم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا.

وأضاف نصر في تصريح صحفي، أن الشركة قامت بأعمال الصيانة الدورية للمعدات؛ حيث يبلغ إجمالي عدد معدات، وسيارات الشركة بمختلف المناطق حوالي 285 سيارة ومعدة مختلفة، بينما إجمالي عدد المعدات المشاركة في الاستعدادات للسيول حوالي 55 معدة وسيارة مختلفة، وذلك بالاستعانة بفريق مكون من حوالي 1200 من العاملين بالشركة.