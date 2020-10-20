لقاءات مكثفة لدعم مرشحي "مستقبل وطن" في انتخابات "النواب" بجنوب سيناء

مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بدأت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء سلسلة لقاءات مع المواطنين لدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، في انتخابات مجلس النواب.

ونظمت أمانة الحزب بمدينة رأس سدر عدة لقاءات، بمناطق السوق التجارية، وتجمع الجراجرة، وتجمع أبو رزق، وتجمع الترابين لدعم مرشحي الحزب.

جاء ذلك بحضور أمين الحزب بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ النائب جيفارا محمد الجافي وأمين التنظيم ياسر عرفات، وعضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد النائب علي عطوة مضعان، ومرشح الحزب على المقعد الفردي دائرة خليج السويس حميد سليمان أبوبريك، ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر محمد عوض السيد ولفيف من أعضاء الحزب بالمدينة.

النائب جيفارا محمد الجافي أمين الحزب بالمحافظة قال إن أمانات الحزب بالمحافظة لقاءات مع المواطنين لدعم مرشحى الحزب فى انتخابات النواب المقررة الشهر المقبل، موضحاً أنه جرى اليوم عقد اجتماعات موسعة بمدينة رأس سدر، بحضور مرشح الحزب على المقعد الفردي في دائرة خليج السويس ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، وجرى خلال اللقاءات الاستماع إلى وجهات نظر المواطنين، في نفس السياق قال ياسر عرفات، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، إن أمانات الحزب بمختلف المدن بدأت فى عقد لقاءات تنظيمية مكثفة لبحث ومناقشة خطط التحرك لدعم مرشحى الحزب في انتخابات مجلس النواب لمناقشة مدى جاهزية الأمانات ولجانها المختلفة لتنفيذ التكليفات التى ستوكل إليها، خلال هذه الفترة مؤكداً أن الجميع يعمل تحت مظلة واحدة.

جدير بالذكر أن مرشحى الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بمحافظة جنوب سيناء هم حميد سليمان أبوبريك رقم 1 رمز قلم دائرة خليج السويس - سليمان عطيوي دائرة خليج العقبة رمز قلم.