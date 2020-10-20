الوزير: إنشاء 15 كوبري على الرياح التوفيقي لإلغاء المعديات العشوائية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل حصر للمعديات العشوائية على الرياح التوفيقي بعد حادث غرق معدية دمشلي لاستبدالها بكباري على الرياح التوفيقي الذي يبلغ طوله 92 كيلو ويوجد عليه 27 قرية وأن هذه القرى نشأت بشكل تنموي زراعي على جانبي الرياح وأن هذه القرى كانت 12 كوبري لـ12 قرية فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنهم وجدوا أن الرياح التوفيقي يوجد به 22 معدية عشوائية وأنه تقرر استبدال كل معدية بكوبري، موضحًا أنهم عرضوا على الرئيس السيسي إنشاء 25 كوبري وأن هذا الرياح يحتاج لكباري علوية لخدمة العملية الملاحية ونقل البضائع.

وأوضح الوزير أن الرئيس السيسي صدق على إنشاء 15 كوبري خراساني لخدمة 15 قرية على الرياح التوفيقي للقرى التي يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف نسمة، لافتًا إلى أن إنشاء هذه الكباري سيستغرق قرابة 8 شهور وأنه خلال نهاية العام المالي الحالي يونيو 2021 سيكون تم الانتهاء منها بتكلفة تصل لـ2 مليار جنيه.