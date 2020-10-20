الوزير عن الكثافة المرورية في القاهرة: اللي عنده جراج مقفول يفتحه

علق الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على التكدس المروري داخل القاهرة، ضاربًا المثل بتقاطع شارع مصطفى النحاس وشارع عباس العقاد بمدينة نصر.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن إشارات المرور الرباعية لم تعد تنفع في التقاطعات بسبب الكثافة المرورية غير الطبيعية.

وتابع: "في شارع عباس العقاد عملنا كل الحلول وعملنا دورانات للخلف وشيلنا الجزر ونوسع الشارع حارة وحارة وعملنا كل اللي ممكن يتعمل وسيادة الرئيس قال لازم حلول جذرية ولازم جراح يدخل بمشرط ويشل الجزر ويوسع ويعمل كباري وطرق حرة ومفيش دورانات والجزر الكبيرة مالهاس لزمة نحاول في الفترة الجاية وأهالينا كلهم يساعدونا واللي عنده جراج مقفول يفتحه واللي بيرفع العمارة أكتر من اللازم بلاش منه، وإن شاء الله الأمور تتحسن أكتر وأكتر".