"الستات تكسب" مرشحات حدائق القبة يتفوقن على الرجال في أول أيام الدعاية

بدأت الدعاية الانتخابية في محافظة القاهرة، أمس الأحد، ومعها انهالت صور المرشحين على الشوارع ليعلن كل منهم عن نفسه أمام أهل دائرته، وهو ما حدث في دائرة حدائق القبة، التي عُلقت تلك الصور على جميع الأماكن المميزة فيه نواحيها.

على جدان المنازل وأمام محطات المترو وبجوار المحلات الكبرى، عُلقت اللافتات الدعائية لمرشحي حدائق القبة، وسط منافسة فيما بينهم، مع تفوق نسائي ملحوظ وانتشار أوسع هناك.

ونشرت مرشحتا حدائق القبة سلوى همام رمز "الشمس"، وهالة عبدالرشيد رمز "زهرة عباد الشمس"، صورهما في الشوارع المميزة بدائرة حدائق القبة، مثل شارع مصر والسودان، وشارع الدويدار وشارع الخليج، وشارع بورسعيد، وشارع الترعة، بكميات أكبر من الـ11 مرشحًا من الرجال.

وتفوقت السيدتان في دعاياتهما التي تمثلت في صورة لهما مع رمز كل منهما والجملة المميزة، على الأماكن المميزة، على أمل الفوز بمقعد النائب الوحيد، وفقًا للتقسيم الجديد للدوائر، الذي جعل دائرة حدائق القبة ذات مقعد واحد، بدلا من مقعدين كما هو معتاد كل جولة انتخابية من زمن.

وينافس السيدتان 11 رجلًا أبرزهم حسين أبو جاد رمز "ساعة اليد"، وخالد محمد عبدالعزيز شعبان رمز "الحصان" نواب الدائرة الحاليين وفقًا للنظام القديم، بالإضافة لكابتن سيد نصر مرشح حزب مستقبل وطن ورمز "القلم"، والدكتور أحمد العزب رمز "أسد"، وسيد عيد رمز "نخلة"، وحشمت فهمي رمز "صقر"، وسيد خضير رمز "عنقود عنب"، ومحمود لبيب النمر رمز "تمساح"، وعبدالله الطيب رمز "عقرب"، واللواء أسامة حامد عيد رمز "غصن زيتون"، وسعيد الوسيمي رمز "غزال".

واقتربت مرحلة الاقتراع فى الانتخابات وإدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تتم على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة فيما تضم الثانية 6 محافظات.

وتبدأ أولى أيام الانتخابات للجولة الأولى خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.