11 رجل وامرأتان.. صراع مرشحي حدائق القبة في دائرة "المقعد الواحد"

لأول مرة منذ زمن بعيد عبر العديد من البرلمانات السابقة، يتم تقليص عدد نواب دائرة حدائق القبة من مقعدين إلى مقعد واحد، وذلك وفقًا للتقسيم الجديد للدوائر الذى أقره مجلس النواب مؤخرًا، ما جعل الدائرة تشهد منافسة شرسة وذات طبيعة مختلفة عن سابقتها.

ترشح أسماء عدة اعتادت المنافسة على هذه الدائرة بالدورات السابقة، يجعل المنافسة على مقعد النائب غاية في الصعوبة، على الرغم من قلة عدد المرشحين المتنافسين على الدائرة بواقع 13 مرشحا فقط، بواقع 11 رجلًا وإمرأتين.

وبحكم المثل الإنجليزي "النساء أولًا"، تتنافس على مقعد النائب بحدائق القبة من السيدات اثنتان هما، سلوى همام مرشحة حزب الحرية ورمز "الشمس"، وهالة عبدالرشيد مستقل ورمز "زهرة عباد لشمس"، في صدام قوي مع 11 رجلًا من ذوي الخبرة في الدائرة.

وينافس السيدات 11 رجلًا أبرزهم حسين أبو جاد رمز "ساعة اليد"، وخالد محمد عبدالعزيز شعبان رمز "الحصان" نواب الدائرة الحاليون وفقًا للنظام القديم، بالإضافة لكابتن سيد نصر مرشح حزب مستقبل وطن ورمز "القلم"، والدكتور أحمد العزب رمز "أسد"، وسيد عيد رمز "نخلة"، وحشمت فهمي رمز "صقر"، وسيد خضير رمز "عنقود عنب"، ومحمود لبيب النمر رمز "تمساح"، وعبدالله الطيب رمز "عقرب"، واللواء أسامة حامد عيد رمز "غصن زيتون"، وسعيد الوسيمي رمز "غزال".

واقتربت مرحلة الاقتراع فى الانتخابات وإدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تتم على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة فيما تضم الثانية 6 محافظات.

وتبدأ أولى أيام الانتخابات للجولة الأولى خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.