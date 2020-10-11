من "شعبان" لـ"فراج".. حدائق القبة دائرة "مابيعيشلهاش نائب"

لكل دائرة انتخابية سمة معينة، تميزها عن أقرانها من الدوائر، فمنها ما تشتهر بكثرة عدد نوابها المرشحين، ومنها ما تشتهر بأنها دائرة "رجال أعمال"، أما دائرة حدائق القبة فتشتهر بأنها دائرة "النواب الراحلين".

خلال تاريخ النيابة المصرية، لم يحدث أن توفي نائبان لدائرة واحدة خلال 6 سنوات، ولكنه حدث في دائرة حدائق القبة، حتى تحدث البعض حول فكرة أنها دائرة "مابيعيشلهاش نائب".

البداية كانت عام 2010، حينما توفي أحد أقدم البرلمانيين المصريين، النائب محمد عبدالعزيز شعبان، بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب أمام مرشح الحزب الوطني آنذاك فؤاد اللواء، ليتم الإعلان عن فراغ الدائرة قبل أن ينعقد مجلس النواب في يناير 2011.

الأمر ذاته تكرر بعد 6 سنوات من واقعة عبدالعزيز شعبان، حينما توفي نائب الدائرة أيضًا سيد فراج، عام 2016، بعد صراع مع مرض السرطان، ليتم إعلان خلو مقعد الدائرة وإجراء انتخابات تكميلية على المقعد، يفوز فيها النائب الحالي للدائرة حسين أبوجاد.

ويخوض النائب الحالي حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، الانتخابات المقبلة، على أمل الاحتفاظ بالمقعد الذي حصل عليه بمساعدة القدر بعد وفاة "فراج".

ويتنافس على مقعد النواب في دائرة حدائق القبة 13 مرشحًا، من بينهم حسين أبوجاد المرشح الحالي، ولعل غالبيتهم خاض أمامه المعركة أكثر من مرة، ومن بينهم النائب الحالي خالد عبدالعزيز شعبان نائب حزب المصري الديمقراطي، والذي يخوض الانتخابات هذه المرة عن حزب التجمع، وكذلك المرشح سيد عيد مرشح حزب الوفد، والذي يخوض الانتخابات للمرة الخامسة على التوالي.

ويعد النائب السابق حشمت فهمى أبرز المنافسين على المقعد، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من اختطاف المقعد في جولة الإعادة من الانتخابات التكميلية التي أجريت في 2016 أمام النائب الحالي.