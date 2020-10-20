الوزير: انتهاء المرحلة الأولى من قطار المونوريل في أبريل 2022

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن "المونوريل" طاقته الاستيعابية ضعف طاقة القطار الكهربي السريع.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن المونوريل يستوعب 45 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه ويسير على قضبان وكمرات علوية خرسانية ويبدأ من منطقة استاد القاهرة بشارع يوسف عباس، ويسير في محور الشهيد ومدينة نصر ومحور المشير طنطاوي ومنطقة القاهرة الجديدة شارع التسعين والتسعين الشمالي ومقاطعة الدائري ومسجد الفتاح العليم وكل تجمع محمد بن زايد والعاصمة الإدارية حتى الحي الحكومي بطول 54 كيلو.

وأوضح الوزير أنهم بدأوا بالفعل في عمل المونوريل ويعمل تحت مظلة شركة عالمية ستورد القطارات وأن شركة "أوراسكوم" المصرية الوطنية تقوم بالأعمال الاعتيادية.

وأشار الوزير إلى أن المونوريل بمنطقة أكتوبر يبدأ من غرب النيل وحتى مدينة السادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة والمنطقة الصناعية باكتوبر بطول 42 كيلو، لافتًا إلى أن طول خط المونوريل سيصل لـ100 كيلو، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في أكتوبر 2022 طبقًا للتعاقد، لافتًا إلى أنه في أكتوبر 2021 سيتم الانتهاء من الهيكل الخرساني للمونوريل، وسيتم توريد قطارين في منطقة الماسية والحي الحكومي للتشغيل التجريبي، متوقعًا أن يعمل المونوريل في أبريل 2022 مبكرًا عن الموعد المتفق عليه.