استلام أول قطارين لمشروع المونوريل سبتمبر 2021

قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّ الوزارة تواصل عملها الجاد لتنفيذ مشروعات الأنفاق، إضافة إلى مشروعات القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وسيتم استلام الدفعة الأولى من قطارات المونوريل وعددهم قطارين آواخر سبتمبر 2021.

وأضاف وزير النقل، لـ"الوطن"، أنّ أعمال تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يسير بصورة منتظمة، مشيرا إلى توقيع عقد التنفيذ وتصميمه بشكل رسمي فى أغسطس 2019، بين وزارة النقل والتحالف الثلاثي "بومبارديه للنقل، المقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات".

وأوضح أنّ المشروع سينفذ بطول 54 كيلو متر، ويشمل 21 محطة وهما "الاستاد، هشام بركات، نوري خطاب، الحي السابع، المنطقة الحرة، المشير طنطاوي، كايرو فيستيفال، حي نرجس، المستشفى الجوي، محمد نجيب، الجامعة الأمريكية، ميدان النافورة، إعمار، البروة، الدائري الأوسطي، محمد بن زايد، الدائري الإقليمي، الشويفات، فندق الماسة، حي الوزارات، العاصمة الإدارية".

وزير النقل: تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية على 34 شهرا.. وسيكون جاهزا أمام الركاب مايو 2022

وتابع الوزير، أنّ تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة سيتم على 34 شهرا، وسيكون جاهز رسميا أمام الركاب مطلع مايو 2022، لافتا إلى أنّ المونوريل سيجرى إدخاله في مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، وسيعمل على توفر استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

ولفت إلى أنّ السرعة التصميمية للمونوريل ستبلغ 80 كم/س، وسيتم قطع الرحلة من "استاد القاهرة" حيث بداية المشروع حتى العاصمة الإدارية حيث نهاية المشروع في 60 دقيقة، مؤكدا أنّ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية يربط مع الخط الثالث للمترو في محطة الاستاد بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق مارا بشارع صلاح سالم، يمتد إلى القاهرة الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كامل الوزير: مونوريل العاصمة بطول 54 كيلو متر ويشمل 21 محطة.. و6 أكتوبر ينفذ بطول 42 كيلو متر ويشمل 12 محطة

وأشار إلى أنّ الهدف من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية هو ربط محافظة القاهرة من محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمصر الجديدة بشارع صلاح سالم بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنّ الوزارة ستحدد سعر تذكرته عقب تنفيذ الأعمال الإنشائية، مضيفا أنّ الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروعات الحيوية الخاصة بالمونوريل ومترو الأنفاق لتخفيف الضغط المروري.

وأوضح الوزير، أنّ مونوريل 6 أكتوبر سينفذ بطول 42 كيلومترا، وتستمر الأعمال التنفيذية على مدار 42 شهرا، ويشمل 12 محطة، مؤكدا أنّ الهدف من خط المونوريل ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، منوها بأنّ مونوريل 6 أكتوبر سيكون جاهزا أمام الركاب مطلع يونيو 2023.