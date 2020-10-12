"الوزير" عن مجانية وسائل النقل للمسنين: سيشمل المونوريل والقطار السريع

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه بالتعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبعد تصديق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جرى اتخاذ قرار السماح بركوب المواطنين من كبار السن الذين تجاوزوا الـ 70 عاماً، لجميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on": "ندرس آلية تنفيذ هذا التخفيض وأعداد المستفيدين وهل ستحصل بعض الفئات على تذاكر مخفضة أو من خلال بطاقة الرقم القومي".

وتابع: "وقعت على القرار الوزاري اليوم قبل النزول من مكتبي وبداية من الغد فإنه بموجب البطاقة سيركب كل من هو فوق السبعين سنة مجانا لكل القطارات والمترو وذلك كمرحلة أولى، ويليها بقية الوسائل مثل القطار الكهربائي والمونوريل والقطار السريع ثم الأتوبيسات".

وأصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا بالسماح بركوب المواطنين من كبار السن الذين تجاوزوا الـ 70 عاماً، جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان، كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ60 عاما، بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.

وأوضح المحافظ أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءات سوي أن يبرز الراكب للمحصل الكارنيه الصادر من الهيئة بموجب بطاقة الرقم القومي السارية، مؤكدا أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين عرفانًا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.