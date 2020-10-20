عادل حقي يناشد بعلاج عبدالله حلمي: الراجل دا ياما أسعدنا

ناشد الموسيقار والموزع الموسيقي عادل حقي، نقابة المهن الموسيقية والجهات الحكومية، علاج الموسيقار وعازف الكولة الشهير عبدالله حلمي، بعد تعرضه لأزمة مرضية عنيفة، خلال الساعات الماضية، والتى أثرت على صحته وجعلته غير قادر على الحركة.

وقال حقي عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "الراجل ده ياما بكانا وياما أسعدنا بعزفه، موسيقي مافيش منه اتنين، طفرة مابتحصلش مرتين في الحياة.الراجل ده في شدة و محتاجنا كلنا نقف جمبه وندعيله بالشفاء، أرجو من الجهات المعنية أن تتولى علاجه على حساب الدولة، زي ما مسيرة عمره كانت عطاء وفن بلا حدود، يجب علينا دلوقت نقف جنبه".

يذكر أن الموسيقار عبدالله حلمي، يعد واحدا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، ويعد عضوا رسميا فى فرقتي عمرو دياب ومحمد منير.

شارك "حلمي"، فى أغنيات وألبومات كل من جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.

كان عبدالله حلمي، قد قال من قبل إنه لديه تلاميذ في تونس والمغرب وتم تصدير آلة الناي لعدد من الدول.

وأكمل خلال حواره مع "أنوشكا" ببرنامجها "صالون أنوشكا" والذي يعرض على فضائية "دي إم سي"، أن آلة الناي غالية، لافتا إلى أنه يمتلك آلة عمرها 300 سنة تقريبًا وتوارثها أبا عن جد وهي اسمها الغاب والغاب لونه أبيض ولكن لونها تغير للون البني بسبب عمرها الطويل.