ألمانيا تسجل 6868 إصابة و47 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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أ ش أ
08:54 ص | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
إصابات كورونا فى ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 6868 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 373 ألفا و167 حالة.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 47 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و836 حالة.
وأفادت البيانات بأن نحو 298 ألفًا و300 حالة تعافوا تمامًا من المرض.