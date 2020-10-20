10 خطوات للوقاية من فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.. تعرف عليها

بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، تتزايد مخاوف البعض من الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة بعد انتشار أنباء كثيرة عن بدأ الموجة الثانية للجائحة في العديد من دول العالم.

وتستعرض "الوطن"، طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وكذلك فيروس كورونا المستجد كالتالي:

- أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وهو متوافر فى المصل واللقاح.

- غسل اليدين بانتظام بالصابون والماء الدافئ بشكل دائم.

- تنظيف الأسطح بانتظام، مثل لوحة مفاتيح الكمبيوتر والهاتف ومقابض الأبواب للتخلص من الجراثيم.

- الالتزام بآداب العطس أو السعال لتجنب الإصابة بكلاً من الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.

- تجنب الاختلاط غير الضروري بأشخاص أخرين أثناء الإصابة.

- الابتعاد عن العمل أو المدرسة حتى تشعر بالتحسن.

- ارتداء الكمامات بشكل دائم.

- الحفاظ على التباعد الإجتماعى بمسافة لا تقل عن مترين

- عدم المصافحة أثناء اللقاء أو التقبيل أو الأحضان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98314 حالة حتى أمس الاثنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو الماضي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 105547 حالة من ضمنهم 98314 حالة تم شفاؤها، و 6130 حالة وفاة.