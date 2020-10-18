جامعة سوهاج تضع خطة مستحدثة لمواجهة فيروس "كورونا"

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم مراسم رفع وأداء تحية العلم وعزف السلام الوطني في ثاني أيام العام الدراسي، بالحرم الجامعي الجديد، والذي تستقبل فيه الجامعة هذا العام 70 ألف طالب وطالبة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها، والقائم بعمل أمين عام الجامعة، ومدير الأمن الجامعي، وجمع كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومديري العموم والعاملين والطلاب.

وبهذه المناسبة ألقى رئيس الجامعة كلمة استهلها بكلمات النشيد الوطني "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي"، مهنئاً الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعام الدراسي الجديد، معربًا عن سعادته بتواجده بينهم، مناشدًا جميع الطلاب بأن يؤدوا ما عليهم من واجبات لنهضة الدولة المصرية وتقدمها، متمنيًا اكتمال العام الدراسي دون وجود أي معوقات في ظل وجود شاب حريص وواعي بمصلحة بلاده.

وذكر أن الجامعة وضعت خطة مستحدثة لمواجهة وباء فيروس "كورونا المستجد"، مشددًا على استمرار الالتزام باستخدام الكشف الدوري لقياس درجة الحرارة لجميع منسوبى الجامعة أولًا بأول، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بمسافة بينية لا تقل عن متر واحد، مع تطبيق جميع معايير وزارة الصحة فيما يتعلق بمكافحة العدوى والمصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" أو أي أعراض مشابهة للمرض.

واختتم كلمته بتوجيه رسالة للعاملين بإدارة الجامعة بأن يكونوا على تواصل مستمر مع الطلاب وتلبية جميع رغباتهم وحل كل مشكلاتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب على الالتزام بالاجراءات الاحترازية متمنياً أن يكون هذا العام أفضل من سابقيه في الأنشطة الطلابية وفي تلقي العلوم الدراسية المختلفة وتقديم افضل رعاية طبية وتثقيفية للطلاب .

جدير بالذكر ان مراسم الاحتفال برفع العلم أعقبها جولة تفقدية لبانوراما الأنشطة الطلابية ضمن فقرات استقبال الطلاب الجدد والقدامى منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والإجتماعي والجوالة والأسر الطلابية ومشاهدة العرض المسرحي "حيضان الدم" من أداء فرقة منتخب الجامعة في النشاط المسرحي.