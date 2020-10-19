"الصحة" توجه مجموعة رسائل للحوامل للوقاية من فيروس كورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح والإرشادات الوقائية للسيدات الحوامل، حفاظاً عليهن من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الوزارة فى منشور توعوى لها أن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين، كما أن الرضاعة الطبيعية هي الأفضل للطفل الرضيع، لأنه يقوي مناعة الطفل، وحتى وإن كانت الأم مصابة بفيروس كورونا المستجد، فما عليها سوى ارتداء الكمامة أثناء عملية الرضاعة.

وأضافت على المرأة الحامل ضرورة الالتزام بمواعيد الدواء المقررة من قبل الطبيب وعدم حمل الأشياء والمستلزمات الثقيلة والتركيز على تناول الحضروات والفاكهة ومصادر الكالسيوم مثل الألبان والزبادي والتقليل من استخدام المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والاهتمام بالحفاظ على الوزن و الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية وتغطية الأنف والوجه من خلال الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة وممارسة رياضة المشي في مكان آمن وأن يكون هناك تباعد اجتماعي لا يقل عن متر بين الأشخاص وبعضها البعض.

وأوضحت ضرورة الحفاظ على كمية المياه في الجسم من خلال شرب كميات كبيرة من المياه، في حال الإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم أو وجود كحة أو اسعال يرجى سرعة التواصل هاتفياً مع الطبيب وإبلاغه بالحالة والسماع إلى نصائحه سواء الالتزام في المنزل أو التوجه إلى أقرب مستشفى، والابتعاد عن الشائعات والمعلومات المضللة والاطلاع على المنصات الموثوقة مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف والحسابات الرسمية لوزارة الصحة والسكان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة معلومات مهمة عن سكر الحمل الذي يعمل على زيادة معدل ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل للسيدات.

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها، إن الإصابة بسكر الحمل يعرض الجنين لزيادة الوزن المفرط، وعادة ما يختفي سكر الحمل بعد ولادة الطفل، لافتة إلى طرق الوقاية من الإصابة بسكر الحمل والتى تتمثل في الحفاظ على فقدان الوزن الزائد وممارسة النشاط البدنى بانتظام وذلك قبل التخطيط للحمل.

وتابعت الوزارة أن سكر الحمل عادة لا توجد له أعراض ومن الضروري إجراء تحليل لمعدل السكر فى الدم مبكرا أثناء الحمل، لافتة إلى أن 50% من السيدات اللاتى تعرضن للإصابة بسكر الحمل يصبن بداء السكر من النوع الثانى، مضيفة أن سكر الحمل من الممكن أن يظهر للسيدات الحوامل غير المصابات بداء السكر.