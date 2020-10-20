مصرع خفير وزوجته فى حريق التهم مخزن أخشاب بأسيوط

لقي خفير وزوجته مصرعهما، في حريق اندلع بالغرفة التي يقيمان بها، داخل مخزن للأخشاب، بجوار نقطة شرطة قرية "التمساحية"، التابعة لمركز القوصية، في محافظة أسيوط، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمورمركز شرطة القوصية بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل في قرية "التمساحية"، دائرة المركز، ووقوع متوفين.

وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وانتقل فريق من مباحث المركز لإجراء المعاينات اللازمة، وتبين بالفحص نشوب الحريق في غرفة معيشة بداخل مخزن للأخشاب، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها للمنشآت المجاورة لمخزن الأخشاب، الذي التهمت النيران معظم محتوياته.

وأسفر الحريق عن مصرع "أبو نبوت عبد الباقي"، 65 سن، خفير، وزوجته "ليلى فرج فراج"، 60 سنة، وتم نقل جثتيهما إلى مستشفى القوصية المركزي، حيث جرى التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت محافظة عدداً من الحرائق خلال الشهر الجاري، كان آخرها الحريق الذي وقع بمحطة محولات كهرباء "الحمراء"، متسبباً في انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق حي شرق أسيوط، وجرى إخماد النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية.

كما شهدت قرية "النصيرات"، التابعة لمركز الغنايم، حريقاً بأحد المنازل نتيجة تسرب غاز، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم سيدة مسنة، بحروق متفرقة بالجسم، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية.