السيطرة على حريق نشب في "فرن سيارات" بأسيوط

نجح فريق قوات الحماية المدنية بأسيوط في السيطرة على حريق نشب، فجر اليوم، بأحد أفران طلاء السيارات "الدوكو" بجوار قسم أول أسيوط بحي غرب دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بأحد أفران طلاء السيارات "الدوكو" بشارع الصحفي دائرة القسم.

وانتقل فريق من الدفاع المدني والإطفاء و مأمور قسم أول، وضباط مباحث القسم لموقع الحريق، وجرى السيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم المحل بالكامل دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.