صراع نسائي مشتعل باللافتات لمرشحات النواب في "مصر الجديدة ومدينة نصر"

مع بدء الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، تهافت المرشحون لتعليق اللافتات الدعائية بالشوارع والميادين الرئيسية لحصد أكبر عدد من الأصوات.

وبينما يتنافس 54 مرشحا بالدائرة السادسة في محافظة القاهرة، وهي "مصر الجديدة ومدينة نصر"، على 3 مقاعد بالدائرة، ظهر تنافس مشتعل بين لافتات المرشحات النساء في منطقة مدينة نصر.

يخوض الانتخابات 10 نساء بالمرشحين الفرديين فضلا عن قائمتي "الوطنية من أجل مصر" و"تحالف المستقلين"

وفي مدينة نصر، خاصة شارع عباس العقاد الشهير، انتشرت اللافتات الدعائية للعديد من النساء، على رأسهم ليلى مقلد، ومنار محمد، إضافة إلى اللافتات المنتشرة بكثافة لمرشحي القائمة الوطنية، وفي صدارتهم السيدات "نورا علي عبدالسميع، ميرال جلال، وماجدة بكري".

بدء الدعاية الانتخابية

وانطلقت أمس رسميا الدعاية الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، من يوم 19 أكتوبر الحالي وحتى 1 نوفمبر المقبل، ليبدأ بعد ذلك الصمت الانتخابي، ثم الانتخابات للمصريين بالخارج، في 4، و5، و6 نوفمبر، وتجرى بالداخل في 7، 8 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة المرحلة الثانية في 15 نوفمبر المقبل، وفي حالة الإعادة، تنطلق الدعاية الانتخابية يوم 15 نوفمبر وحتى يوم 2 ديسمبر المقبل، ثم تبدأ الإعادة بانتخابات للمرحلة الثانية، بالخارج في 5، 6، 7 نوفمبر، وبالداخل في 7، و8 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للبرلمان بأكمله في 14 ديسمبر 2020.

منافسة شرسة بين المرشحين الفرديين بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر

وفقا لقانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، جرى تقسيم محافظة القاهرة إلى 19 دائرة، والتي شهدت زخما كبيرا بين العديد من المرشحين الفرديين، ويعتبر أقلهم بدائرة الخليفة التي يتنافس فيها 9 مرشحين فرديين فقط، بينما أكثرهم في دائرة "حلوان" وبها 57 مرشحا، ثم دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، بواقع 54 مرشحا.

وبين المرشحين الـ54 على النظام الفردي بدائرة مصر الحديدة ومدينة نصر، 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، فضلا عن أن منهم 45 مرشحا مستقلا، و9 حزبيين، و10 نساء.

وتعتبر تلك الدائرة ذات الطبيعة الخاصة، منافسة شرسة لكن بطريقة هادئة راقية، كونها معروفة بأنّ مصر الجديدة هي دائرة الرؤساء، إذ أدلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والرئيس المؤقت عدلي منصور في مدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات، ذات التراث الأثري الملكي، وهي ذات اللجنة الانتخابية التي يدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته فيها، بعد تغيير اسمها إلى مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية بنات.